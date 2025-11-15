Im Prozess um mehrere Gewalttaten in Leuna im Zeitraum von 2022 bis 2025 rückt nun die psychische Verfassung des Angeklagten in den Fokus. Ein Sachverständiger berichtet am dritten Verhandlungstag über seine Exploration des Angeklagten. Zu welchem Ergebnis er dabei gekommen ist.

Am Freitag wurde der Prozess gegen einen 40-Jährigen aus Bad Dürrenberg vor dem Landgericht Halle fortgesetzt.

Leuna/Halle/MZ. - Vor dem Landgericht in Halle wurde am Freitagmorgen der Prozess gegen einen 40-jährigen Bad Dürrenberger fortgesetzt. Gegen diesen laufen derzeit drei Verfahren, die nun in einem kombiniert wurden. In diesem wird dem Mann im Zeitraum von Juni 2022 bis Januar 2025 in Leuna gefährliche Körperverletzung, Bedrohung in Tateinheit mit Körperverletzung, Sachbeschädigung in zwei Fällen sowie ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen.