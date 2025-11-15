Feuerwehren bekommen eine neue App samt Tablets vom Land, die ihnen die Einsätze erleichtern sollen. Im Saalekreis wurden in der Testphase schon erste Erfahrungen gesammelt.

Merseburg/MZ. - Schneller und digital sollen Feuerwehrleute zukünftig auf wichtige Daten im Einsatzfall zugreifen können. Dafür hat das Land Sachsen-Anhalt Tablets an jede Ortsfeuerwehr verteilt, die eine spezielle App darauf haben, die die Kameraden unterstützen soll. Ganz frisch ist die App samt Tablet in den Wehren und hat daher bislang kaum Einsatz gefunden. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Naundorf (Wettin-Löbejün) haben sich jedoch an der Testphase beteiligt.