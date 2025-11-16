Noch nicht in Vorweihnachtsstimmung? Die Bäckereien in der Region können nachhelfen. Welche besonderen Gebäcke es in diesem Jahr gibt.

Weihnachten zum Naschen - diese Bäckereien in Cörmigk und Könnern haben besondere Spezialitäten

Cörmigk/Könnern/MZ. - Würziger Stollen, aromatische Vanillekipferl, Spritzgebäck mit Marmelade und andere Köstlichkeiten in den Regalen erfreuen das Auge und scheinen zu rufen: „Iss mich!“ In der Mühlenbäckerei Lederbogen in Cörmigk und der Bäckerei Fröb in Könnern ist die Produktion von Weihnachtsgebäcken in vollem Gange.