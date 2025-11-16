weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. Weihnachtsgebäck: Weihnachten zum Naschen - diese Bäckereien in Cörmigk und Könnern haben besondere Spezialitäten

Weihnachtsgebäck Weihnachten zum Naschen - diese Bäckereien in Cörmigk und Könnern haben besondere Spezialitäten

Noch nicht in Vorweihnachtsstimmung? Die Bäckereien in der Region können nachhelfen. Welche besonderen Gebäcke es in diesem Jahr gibt.

Von Nataliia Laptieva 16.11.2025, 06:58
Weihnachtsgebäck in der Mühle Lederbogen in Cörmigk.
Weihnachtsgebäck in der Mühle Lederbogen in Cörmigk. Foto: Engelbert Pülicher

Cörmigk/Könnern/MZ. - Würziger Stollen, aromatische Vanillekipferl, Spritzgebäck mit Marmelade und andere Köstlichkeiten in den Regalen erfreuen das Auge und scheinen zu rufen: „Iss mich!“ In der Mühlenbäckerei Lederbogen in Cörmigk und der Bäckerei Fröb in Könnern ist die Produktion von Weihnachtsgebäcken in vollem Gange.