280 Millionen Euro fehlen Es tropft, bröckelt und rostet im Keller der Schwimmhalle Merseburg

Die Technik ist veraltet, der Beton bröckelt, das Wasser dringt ein – in der Merseburger Schwimmhalle zeigt sich, wie dramatisch der Sanierungsstau in Sachsen-Anhalts Bädern ist. Die Stadt plant einen Neubau – doch das Geld fehlt. Warum Fördermittel allein nicht ausreichen und was im schlimmsten Fall droht.