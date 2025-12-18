Im neu gegründeten Jugendtreff Zeitz Nord wurde ein engagierter Vorstand gewählt. Die erste Bewährungsprobe steht mit der Weihnachtsfeier kurz bevor.

Mit 13 schon im Vorstand: Jugend übernimmt das Ruder im neuen Treff Zeitz Nord

Mia Kretschmer, Tom Poppe, Moritz Riedel, Jerome Klitzka und Jannes Labude (v.l.) sind fünf der sechs Mitglieder des neu gewählten Vorstandes des Jugendtreffs Zeitz Nord in Theißen. Zu ihnen gehört außerdem Larissa Hohbein.

THEISSEN/MZ. - „Es macht mir Spaß, Teil des Vorstands zu sein“, sagt Mia Kretzschmer aus Nonnewitz. Die 15-Jährige besucht die Sekundarschule am Schwanenteich und freut sich bereits auf die bevorstehenden Aufgaben im Jugendtreff Zeitz Nord, der in diesem Jahr gegründet wurde.