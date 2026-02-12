Von Paarmassage bis Burg Querfurt: Im Saalekreis locken zum Valentinstag besondere Angebote. In Merseburg gibt’s Eisherz, Buffet und Schmuck. Was noch buchbar ist

Rita Reinecke, Inhaberin der Konditorei & Patisserie Zuckerliebe“ in Bad Dürrenberg bietet eine Valentinsbox an.

Saalekreis/MZ. - Für viele Paare ist der Valentinstag der Tag der Blumen und der Mehrgangmenüs. Doch die Palette der Möglichkeiten, dem Partner eine Freude zu bereiten, ist im Saalekreis weit größer. Die MZ hat nach einigen alternativen Geschenkideen geschaut.