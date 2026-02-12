Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier bestätigt auf Nachfrage den Fortbestand des Abenteuerspielplatzes bei Neu Königsaue. Auf einer Stadtratssitzung hatte es diesbezüglich Irritationen gegeben.

Auch künftig soll im Abenteuerland bei Neu Königsaue geschaukelt werden können.

Seeland/MZ - Wie es mit dem Abenteuerspielplatz weitergehe und ob die Grillplätze dort weiterhin vermietet würden, wollte Bernd Ermuth in der Bürgerfragestunde des Verwaltungsausschusses der Stadt Seeland am Dienstagabend wissen. Hintergrund seiner Frage war offenbar der Ausgang der jüngsten Stadtratssitzung, in der die Seeland-Gesellschaft erst einmal nur einen Teil ihrer notwendigen Zuschüsse zugesagt bekam. Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier hatte sich danach Gedanken um den Fortbestand der Gesellschaft gemacht.