Eigentlich sollte der Seeland-Stadtrat den diesjährigen Zuschuss von 175.400 Euro absegnen, gewährte aber erstmal nur einen Teil davon. Wie soll es weitergehen?

Im schlimmsten Fall droht Insolvenz: Stadtrat will Seeland-Gesellschaft nur Teilzuschuss zahlen

Auch der Abenteuerspielplatz bei Neu Königsaue – hier bei der Saisoneröffnung – wäre von einer Zahlungsunfähigkeit der Seeland GmbH betroffen.

Seeland/MZ - Mit diesem Ausgang hatte Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier (parteilos) nicht gerechnet. Eigentlich sollte der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung die notwendigen Zuweisungen für die Seeland-Gesellschaft über 175.400 Euro genehmigen.