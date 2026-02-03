weather schneefall
  4. Finanzkrise bei Seeland-Gesellschaft: Kürzung der Zuschüsse bedroht Zukunft

Überraschendes Ergebnis Im schlimmsten Fall droht Insolvenz: Stadtrat will Seeland-Gesellschaft nur Teilzuschuss zahlen

Eigentlich sollte der Seeland-Stadtrat den diesjährigen Zuschuss von 175.400 Euro absegnen, gewährte aber erstmal nur einen Teil davon. Wie soll es weitergehen?

Von Regine Lotzmann Aktualisiert: 03.02.2026, 16:29
Auch der Abenteuerspielplatz bei Neu Königsaue – hier bei der Saisoneröffnung – wäre von einer Zahlungsunfähigkeit der Seeland GmbH betroffen.
Seeland/MZ - Mit diesem Ausgang hatte Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier (parteilos) nicht gerechnet. Eigentlich sollte der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung die notwendigen Zuweisungen für die Seeland-Gesellschaft über 175.400 Euro genehmigen.