62 Auszubildende aus sieben Berufen im Rahmen einer feierlichen Feierstunde freigesprochen. Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Bildung würdigen den neuen Fachkräftenachwuchs.

Bühne frei in Bitterfeld-Wolfen für die Zukunft der Industrie und Chemie

Stolz präsentieren die neuen Fachkräfte ihre Freisprechungsurkunden auf der Bühne des Kulturhauses in Wolfen.

Wolfen/MZ. - Mit einem symbolischen Schritt in die berufliche Eigenverantwortung sind am Freitagnachmittag 62 Auszubildende im Städtischen Kulturhaus Wolfen offiziell freigesprochen worden. Die Feierstunde würdigte nicht nur das erfolgreiche Ende ihrer Ausbildung, sondern auch den gemeinsamen Bildungsauftrag von Betrieben, Ausbildern, Institutionen und Familien.