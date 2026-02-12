Zur Weiberfastnacht ziehen die Damen des Ascherslebener Carnevals Clubs wieder durch die Stadt und keine Krawatte ist vor ihnen sicher. Auch am Abend wird weiter gefeiert.

Prinzessin Katja I. macht sich an der Krawatte von Ascherslebens Oberbürgermeister Steffen Amme zu schaffen.

Aschersleben/MZ/kwu - Prinzessin Katja I. zückt beherzt die Schere – und schnipp, ist der modisch fragwürdige Schlips von Oberbürgermeister Steffen Amme ein paar Zentimeter kürzer. Auch die anderen Frauen des ACC-Union lassen sich die Gelegenheit nicht entgehen und machen sich am Accessoire des OB zu schaffen.