Weiberfastnacht Krawatten sind beim Ascherslebener Karnevals-Weibsvolk in Gefahr
Zur Weiberfastnacht ziehen die Damen des Ascherslebener Carnevals Clubs wieder durch die Stadt und keine Krawatte ist vor ihnen sicher. Auch am Abend wird weiter gefeiert.
Aschersleben/MZ/kwu - Prinzessin Katja I. zückt beherzt die Schere – und schnipp, ist der modisch fragwürdige Schlips von Oberbürgermeister Steffen Amme ein paar Zentimeter kürzer. Auch die anderen Frauen des ACC-Union lassen sich die Gelegenheit nicht entgehen und machen sich am Accessoire des OB zu schaffen.