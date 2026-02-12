weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Mobbing: Schulelternrat verteidigt Novalisgrundschule in Hettstedt

Nach den bundesweit beachteten Mobbingvorwürfen rund um den neunjährigen Schüler Noah meldet sich nun der Schulelternrat der Novalisgrundschule in Hettstedt zu Wort. Wie man sich dort zu den Geschehnissen äußert.

Von Beate Thomashausen Aktualisiert: 12.02.2026, 11:48
Blick auf die Novalisgrundschule in Hettstedt.
Blick auf die Novalisgrundschule in Hettstedt. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Hettstedt/MZ - Der Schulelternrat der Novalisgrundschule in Hettstedt hat sich mit einer ausführlichen Stellungnahme zur aktuellen öffentlichen Diskussion um das Schulklima un den Fall des gemobbten Grundschülers Noah zu Wort gemeldet. Die Erklärung wurde über den Vorsitzenden des Kreiselternrates, Carsten Reuß, übermittelt und spiegelt die Sicht der Elternvertretung wider.