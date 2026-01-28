Der Mobbingfall vom neunjährigen Noah H. an der Novalisgrundschule in Hettstedt hat überregional für Schlagzeilen gesorgt. Derzeit laufen im Hintergrund zahlreiche Gespräche. Unterdessen lässt eine aktuelle Stellungnahme des Landesschulamts aufhorchen. Und beim Jugendamt ist überraschend eine Anzeige eingegangen.

Grundschüler Noah (9) berichtete von Mobbing durch Mitschüler an der Novalisgrundschule in Hettstedt.

Hettstedt/MZ - Was passiert mit dem neunjährigen Noah, der von Morddrohungen und Mobbing an der Novalis-Grundschule in Hettstedt berichtet hatte und deshalb seit Wochen die Schule nicht mehr besucht? Klar ist: Nach zwei Strafanzeigen ermittelt die Kripo, die Schule steht unter verschärfter Beobachtung von Fachleuten und Öffentlichkeit, das Landesschulamt ist eingeschaltet. Wie geht es jetzt weiter?