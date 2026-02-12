In Obersdorf bewegt sich etwas: Ein neuer Dorfgemeinschaftsverein will das Miteinander stärken, Traditionen erhalten und Projekte für Kinder, Jugendliche und Familien umsetzen. Damit all das gelingt, läuft eine Spendenaktion. Zwei Vereinsmitglieder sorgen dabei mit einer Wette für Gesprächsstoff.

Warum sich zwei Vereinsmitglieder eine Glatze rasieren lassen wollen – Obersdorf startet große Spendenaktion

Die Vorstandsmitglieder des Dorfgemeinschaftsvereins (von links nach rechts): Hannes Krause-Fiedler (38), Sarah Sand (32), Yvonne Liebau (63), Beisitzerin Michele Goldschmidt (38) und Toni Brodmann (40). Obersdorfs Ortsbürgermeisterin Katja Wonde ist auch Mitglied im Vorstand. Sie fehlt aber auf dem Foto.

Obersdorf/MZ. - Obersdorf hat 494 Einwohner, eine engagierte Feuerwehr, eine Sporthalle, einen Kindergarten, eine stattliche Dorflinde und seit wenigen Monaten auch einen Dorfgemeinschaftsverein. Dieser wurde im August vergangenen Jahres gegründet und möchte den Ort voranbringen, der seit 2005 einer von 14 Sangerhäuser Ortsteilen ist.