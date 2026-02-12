Das Designhaus der Kunsthochschule Burg Giebichenstein begleitet seit 2010 kreative Menschen auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit. Beim Besuch aus dem Bundeswirtschaftsministerium in Berlin wird deutlich, wie eng das Haus mit der Zukunft des Mittelstands verknüpft ist.

Warum Gitta Connemanns Besuch im Designhaus Halle mehr ist als ein Pflichttermin

Im Designhaus in Halle wagen einige kreative Köpfe den Weg in die Selbstständigkeit. Die CDU-Staatssekretärin Gitta Connemann (rechts) hat sich das angeschaut.

Halle (Saale)/MZ. - Kreative Köpfe, die sich selbstständig machen wollen, können sich in Halle an das Designhaus wenden. Seit 2010 unterstützt die Einrichtung der Kunsthochschule Burg Giebichenstein bei Existenzgründungen. Das hat sich nun die Parlamentarische Staatssekretärin und Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung, Gitta Connemann (CDU), angeschaut. Das ist für sie auch eine besondere Herzensangelegenheit.