Claudia Paulick hatte Automobilkauffrau gelernt, ein Autohaus geführt, dann Medizin studiert und als Oberärztin am Harzklinikum gearbeitet. Mit 42 startet sie nun mit ihrer eigenen Praxis in Aschersleben.

Hausärztin Claudia Paulick hat ihre erste eigene Praxis im Ascherslebener Badstuben eröffnet und neue Technik, wie dieses Ultraschallgerät, angeschafft.

Aschersleben/MZ - Fünf offene Hausarzt-Stellen hatte Aschersleben bis Ende Januar 2026. Jetzt ist es eine weniger. Claudia Paulick hat im Badstuben 11 eine Hausarztpraxis eröffnet. Und sie nimmt neue Patienten auf. Weil sie ja keine bestehende Arztpraxis übernommen habe, fange sie bei Null an, erklärt sie. Manch ein Anrufer sei da schon verwundert gewesen, dass sie noch Patienten aufnehme. Und es gibt keine langen Wartezeiten.