Eigentlich sollten Wohnungen im ehemaligen Volksbad in Zeitz schon Mieter haben. Aber das Haus ist noch immer eine Ruine.

Altes Volksbad in Zeitz: Auch der zweite Investor gibt auf – und was jetzt mit der Ruine passiert

Dieses kunstvoll gestaltete Fassadenrelief ist über dem Haupteingang des ehemaligen städtischen Volksbades angebracht.

Zeitz/MZ. - Zwei Investoren, zwei Sanierungsanläufe. Zweimal vergebliche Hoffnung. Das Hauptgebäude des ehemaligen städtischen Volksbades in der Zeitzer Freiligrathstraße ist nach wie vor eine Ruine. Bauarbeiten, die vor gut einem Jahr liefen, sind längst gestoppt.