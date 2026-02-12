weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Stillstand statt Sanierung: Altes Volksbad in Zeitz: Auch der zweite Investor gibt auf – und was jetzt mit der Ruine passiert

Eigentlich sollten Wohnungen im ehemaligen Volksbad in Zeitz schon Mieter haben. Aber das Haus ist noch immer eine Ruine.

Von Torsten Gerbank 12.02.2026, 07:00
Dieses kunstvoll gestaltete Fassadenrelief ist über dem Haupteingang des ehemaligen städtischen Volksbades angebracht. (Foto: Torsten Gerbank)

Zeitz/MZ. - Zwei Investoren, zwei Sanierungsanläufe. Zweimal vergebliche Hoffnung. Das Hauptgebäude des ehemaligen städtischen Volksbades in der Zeitzer Freiligrathstraße ist nach wie vor eine Ruine. Bauarbeiten, die vor gut einem Jahr liefen, sind längst gestoppt.