Neuer Automat Mystery-Boxen im E-Center Wittenberg: Was steckt drin?

Im E-Center Wittenberg werden Überraschungspakete im Automaten verkauft, deren Inhalt die Käufer nicht kennen. Die MZ hat das stichprobenartig überprüft. Was Käufer wirklich erwartet.

Von Jonas Lohrmann Aktualisiert: 12.02.2026, 08:56
Michel Schmidt (links) und Ralf Tänzer setzen im E-Center Wittenberg auf das Geschäft mit der Überraschung. (Foto: Jonas Lohrman)

Wittenberg/MZ - Wer vor dem Automaten steht und durch die Glasscheibe schaut, gerät schnell ins Grübeln: das große braune Paket, die kleine weiße Schachtel oder doch die etwas zerknitterte Tüte? Genau das ist der Reiz der „Mystery-Boxen“. Niemand weiß vorher, was sich in den Paketen verbirgt.