Dass die Elefanten den Bergzoo Halle verlassen werden, steht fest. Doch was danach mit dem Gehege passiert, ist bislang unklar. Nun hat sich der Zoo zu einer möglichen Nachnutzung geäußert.

Nachfolger für Elefantenherde? Das sagt der Zoo Halle zur Umnutzung des Geheges

Die Elefanten werden den Bergzoo Halle bald verlassen. Was passiert dann mit ihrem Gehege?

Halle (Saale)/MZ. - Der Abschied der Elefantenherde aus dem halleschen Bergzoo rückt immer näher. Viele Hallenser fragen sich, ob möglicherweise eine neue Tierart in das bald leerstehende Elefantengehege einzieht. Bei einer Ausschusssitzung im Stadthaus am Dienstag kam das Thema kurz zur Sprache.