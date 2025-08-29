Die Sanierung des Volksbads in Zeitz stockt seit Monaten. Die Investoren sind nicht erreichbar, und die Stadt steht ohne klare Perspektive da. Die Kommune steht vor offenen Fragen.

Baustelle leer, Investor schweigt: Wie es mit dem Volksbad Zeitz weitergehen könnte

Nichts mehr mit Bau: Vor dem imposanten Gebäude des ehemaligen Volksbades in Zeitz wuchert das Grün. Die Investoren sind nicht mehr erreichbar.

Zeitz/MZ. - Der Start war vielversprechend, die Ziele waren ehrgeizig – doch nun herrscht Stillstand. Wird es in absehbarer Zeit doch keine modernen Wohnungen im ehemaligen Zeitzer Volksbad in der Freiligrathstraße geben und der Stadt die Ruine erhalten bleiben?