Stillstand bei Sanierung Baustelle leer, Investor schweigt: Wie es mit dem Volksbad Zeitz weitergehen könnte
Die Sanierung des Volksbads in Zeitz stockt seit Monaten. Die Investoren sind nicht erreichbar, und die Stadt steht ohne klare Perspektive da. Die Kommune steht vor offenen Fragen.
Aktualisiert: 29.08.2025, 17:30
Zeitz/MZ. - Der Start war vielversprechend, die Ziele waren ehrgeizig – doch nun herrscht Stillstand. Wird es in absehbarer Zeit doch keine modernen Wohnungen im ehemaligen Zeitzer Volksbad in der Freiligrathstraße geben und der Stadt die Ruine erhalten bleiben?