Touristenattraktion HSB vor dem Aus Harzer Schmalspurbahnen in der Krise: 800 Millionen Euro fehlen - kann Harzbahn noch gerettet werden?
Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) stehen vor dem Abgrund: Nach Jahren finanziellen Missmanagements und akuter Unterfinanzierung geht es nun um den bloßen Erhalt der beliebten Dampfbahn. Fließen bis 2045 nicht insgesamt rund 800 Millionen Euro, droht das Aus.
Aktualisiert: 29.08.2025, 19:34
Wernigerode. - Marode und teilweise bereits gesperrte Gleisanlagen; eine mit Millionenaufwand gebaute, kreditfinanzierte neue Werkstatt, die nicht wirklich genutzt werden kann; ständige hohe Defizite in der Betriebsführung und obendrein fehlendes Personal: Die Situation bei der Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) ist deutlich prekärer, als bislang geahnt.