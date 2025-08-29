Mit 5.000 Bechern Wasser, 1.100 Metern Absperrgitter, 80 Kilogramm Bananen und hoffentlich letztendlich wieder 2.000 Läufern, so der Wunsch des Lions Club Merseburg, fand der 16. Benefizlauf statt. Auch am Wochenende noch können Laufbegeisterte Kilometer sammeln. Eine Grundschule aus der Region kann sich bereits über eine direkt am Freitag vergebene Spende von 800 Euro freuen.

Groß und Klein kamen beim Merseburger Benefizlauf zusammen und rannten gemeinsam für den guten Zweck.

Merseburg/MZ. - „So viele Leute hat die Gotthardstraße die ganze Woche noch nicht gesehen“, merkte Roland Schwarz vom Lions Club Merseburg am Freitagnachmittag kurz vor dem Start des 16. Benefizlaufs in Merseburg per Mikrofon an. Für drei Stunden verwandelte sich die Einkaufsstraße am Freitag wieder in eine Rennstrecke für Läufer aus Schulen, Kitas, Unternehmen, Vereinen und weiteren Initiativen aus Merseburg und der Region.