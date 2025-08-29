Polizei prüft Verdacht Rassismus an Berufsschule in Halle-Neustadt? Vorwürfe gegen Lehrkraft
An den Berufsbildenden Schulen 3 in Halle-Neustadt gibt es Vorwürfe gegen einen Lehrer wegen rassistischer und homophober Äußerungen. Was der Lehrer gesagt haben soll und wie die Verantwortlichen reagieren.
Aktualisiert: 29.08.2025, 20:49
Halle (Saale)/MZ. - Auf der Social-Media-Plattform Bluesky sind in den vergangenen Tagen Vorwürfe gegen einen Lehrer der Berufsbildenden Schulen 3 (BBS 3) in Halle laut geworden.