weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Rassismus-Vorwürfe gegen Lehrer an Berufsschule in Halle-Neustadt

Polizei prüft Verdacht Rassismus an Berufsschule in Halle-Neustadt? Vorwürfe gegen Lehrkraft

An den Berufsbildenden Schulen 3 in Halle-Neustadt gibt es Vorwürfe gegen einen Lehrer wegen rassistischer und homophober Äußerungen. Was der Lehrer gesagt haben soll und wie die Verantwortlichen reagieren.

Von Marvin Matzulla Aktualisiert: 29.08.2025, 20:49
Blick auf die Berufsbildenden Schulen 3 (BBS 3) in Halle-Neustadt. Ein Lehrer soll sich rassitisch und homophob geäußert haben. Polizei und Landesschulamt sind alarmiert. 
Blick auf die Berufsbildenden Schulen 3 (BBS 3) in Halle-Neustadt. Ein Lehrer soll sich rassitisch und homophob geäußert haben. Polizei und Landesschulamt sind alarmiert.  (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/MZ. - Auf der Social-Media-Plattform Bluesky sind in den vergangenen Tagen Vorwürfe gegen einen Lehrer der Berufsbildenden Schulen 3 (BBS 3) in Halle laut geworden.