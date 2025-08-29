weather regenschauer
  4. Neues Wohngebiet Charlottenviertel Halle startet – 300 Wohnungen geplant

300 Wohnungen in bester Lage Neues Wohngebiet im Charlottenviertel in Halle - geht es jetzt ganz schnell?

In bester Innenstadtlage: Die Stadtbau AG will zeitnah mit dem Bau eines Wohnviertels am Leipziger Turm in Halle beginnen. Wie Senioren davon profitieren sollen und wie die Sachsen den Immobilienmarkt in Halle sehen.

Von Dirk Skrzypczak Aktualisiert: 29.08.2025, 20:39
Mehrere Stadtvillen will die Stadtbau AG im Charlottenviertel in Halle bauen. 300 Wohnungen sind im Gespräch - in direkter Nachbarschaft zum Leipziger Turm und der Innenstadt.  (Visualisierung: Stadtbau AG)

Halle (Saale)/MZ - Die Stadtbau AG aus Leipzig schwimmt in Halle gegen den Strom. Während andere große Wohnungsbauvorhaben gestrichen wurden oder auf Eis liegen, investieren die Sachsen kräftig weiter in der Saalestadt.