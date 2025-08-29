300 Wohnungen in bester Lage Neues Wohngebiet im Charlottenviertel in Halle - geht es jetzt ganz schnell?
In bester Innenstadtlage: Die Stadtbau AG will zeitnah mit dem Bau eines Wohnviertels am Leipziger Turm in Halle beginnen. Wie Senioren davon profitieren sollen und wie die Sachsen den Immobilienmarkt in Halle sehen.
Aktualisiert: 29.08.2025, 20:39
Halle (Saale)/MZ - Die Stadtbau AG aus Leipzig schwimmt in Halle gegen den Strom. Während andere große Wohnungsbauvorhaben gestrichen wurden oder auf Eis liegen, investieren die Sachsen kräftig weiter in der Saalestadt.