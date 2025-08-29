300 Wohnungen in bester Lage Neues Wohngebiet im Charlottenviertel in Halle - geht es jetzt ganz schnell?

In bester Innenstadtlage: Die Stadtbau AG will zeitnah mit dem Bau eines Wohnviertels am Leipziger Turm in Halle beginnen. Wie Senioren davon profitieren sollen und wie die Sachsen den Immobilienmarkt in Halle sehen.