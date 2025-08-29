weather regenschauer
Von Riveufer bis Peißnitzhaus: Halle feiert wieder sein Laternenfest. Schon zum Auftakt wollten sich viele das Spektakel nicht entgehen lassen. Zur Sicherheit gibt es strenge Einlasskontrollen.

Von Annette Herold-Stolze Aktualisiert: 29.08.2025, 22:10
Gleich geht es richtig los: Die vierjährige Finja war zum ersten Mal beim Laternenumzug dabei.
Halle (Saale)/MZ. - Sie ist jetzt vier Jahre alt und hat beim Laternenfest 2025 eine Premiere erlebt. Zum ersten Mal war Finja Liesenhoff am Freitagabend beim Laternenumzug, und man kann sagen, dass die kleine Hallenserin und ihre Mama das Spektakel genossen haben.