  Sommerfest im Sonnenschloss Walbeck: Gäste wünschen sich Wiederholung vom Schlosscafé in Walbeck

Erstmalig wurde im Sonnenschloss Walbeck ein Schlosscafé veranstaltet. Wie die Resonanz war, ob es eine Fortsetzung geben wird und welche Neuerungen es im Schloss noch geben soll.

Von Tina Edler 29.08.2025, 19:00
Einmalig hatte das Café im Sonnenschloss Walbeck geöffnet und lockte Dutzende Besucher an. Sandra Schlichting (2.v.li.) von „Sandra's Süßes Törtchen“ war für Kaffee und Kuchen verantwortlich.
Einmalig hatte das Café im Sonnenschloss Walbeck geöffnet und lockte Dutzende Besucher an. Sandra Schlichting (2.v.li.) von „Sandra's Süßes Törtchen“ war für Kaffee und Kuchen verantwortlich. (Foto: Katja Fuhlert)

Walbeck/MZ. - „Wir waren völlig erschlagen von dem Andrang. Damit habe ich nicht gerechnet“, sagt Peter Endres mit Blick auf das erste Schlosscafé, das er im Sonnenschloss Walbeck veranstaltet hat. Im Erdgeschoss des historischen Gebäudes war ein Verkaufsstand mit Kuchen und Kaffee von „Sandra’s Süßes Törtchen“ aus Hettstedt aufgebaut, während im Refektorium nebenan über 30 Sitzplätze zum gemütlichen Kaffeeplausch einluden. „Es war absolut super. Die Sitzplätze waren alle belegt“, sagt Endres.