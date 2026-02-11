Der Hallesche FC muss erneut pausieren, das Spiel in Luckenwalde fällt aus. Warum der Regionalligst am Wochenende nun sogar gleich zweimal testen könnte.

Absagenflut trifft erneut den HFC, Jetzt reagiert der Verband

Testpartie statt Pflichtspiel heißt es mal wieder für den HFC um Trainer Robert Schröder.

Halle/MZ - Robert Schröder hatte seine Hilfe angeboten. Eine „Palette mit Borsten dran“, die der Trainer des Halleschen FC zum Schneeschieben erprobt hatte, „kann ich nur empfehlen.“ Es half nichts: Wegen Unbespielbarkeit des Platzes fällt die Partie beim FSV Luckenwalde am Samstag aus – neben sechs anderen Partien der Regionalliga Nordost. Gespielt wird nur in Chemnitz und Zwickau.