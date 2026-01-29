Der komplette Spieltag der Regionalliga Nordost wurde witterungsbedingt abgesagt. Auch der HFC muss deshalb improvisieren. Warum für Schröder Anpassungen am Rahmenterminkalender längst überfällig sind.

"Das ist seit Jahren nicht zielführend": Was HFC-Trainer Robert Schröder an der Gestaltung des Spielplans stört

Berlin/Halle/MZ. Die ihm bestens bekannte Hertha aus Zehlendorf wäre Robert Schröder, dem Trainer des Halleschen FC, merklich lieber gewesen als die andere alte Dame aus der Hauptstadt: die zweite Mannschaft von Hertha BSC. Weil der Pflichtspielstart am Samstag aufgrund der Witterung wie alle weiteren Partien in der Fußball-Regionalliga abgesetzt wurde, testet der HFC am Freitag (14 Uhr) unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen die Zweitvertretung des Zweitligisten.