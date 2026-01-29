HFC testet bei Hertha BSC II "Das ist seit Jahren nicht zielführend": Was HFC-Trainer Robert Schröder an der Gestaltung des Spielplans stört
Der komplette Spieltag der Regionalliga Nordost wurde witterungsbedingt abgesagt. Auch der HFC muss deshalb improvisieren. Warum für Schröder Anpassungen am Rahmenterminkalender längst überfällig sind.
29.01.2026, 17:40
Berlin/Halle/MZ. Die ihm bestens bekannte Hertha aus Zehlendorf wäre Robert Schröder, dem Trainer des Halleschen FC, merklich lieber gewesen als die andere alte Dame aus der Hauptstadt: die zweite Mannschaft von Hertha BSC. Weil der Pflichtspielstart am Samstag aufgrund der Witterung wie alle weiteren Partien in der Fußball-Regionalliga abgesetzt wurde, testet der HFC am Freitag (14 Uhr) unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen die Zweitvertretung des Zweitligisten.