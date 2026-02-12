In diesem Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 12. Februar geht es um einen, der sich rein optisch schon vor seinen Feinden in Sicherheit bringt.

Die perfekte Tarnung hat dieser harmlose Mitbewohner in Halle

Nur schön und gar nicht gefährlich ist dieser Mitbewohner.

Halle (Saale)/MZ. - Ein ganzes Jahr, ein ganzer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche, nicht nur angenehme Überraschungen.