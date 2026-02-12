Einen betrunkenen Mann auf einem Parkplatz haben Zeugen am Dienstag der Polizei Anhalt-Bitterfeld gemeldet. Als die Beamten ankamen, war das Auto weg. Der Fahrer wurde in seiner Wohnung angetroffen.

Mann sitzt mit einer Flasche Rum hinter dem Lenkrad - Polizisten werden bedroht und beleidigt

Der Mann hatte mit seinem Skoda auf einem Parkplatz zwischen Köthen und Wülknitz gestanden.

Wülknitz/Köthen/MZ. - Einen „Mann mit einer Flasche Rum hinter dem Steuer“ meldeten Zeugen am Dienstag um 16.30 Uhr dem Polizeirevier. Der Mann sitze in einem Skoda, der mit laufendem Motor auf dem Parkplatz einer Gartenanlage stehe zwischen Köthen und Wülknitz, so die Zeugen weiter.

Als die Polizei wenig später eintraf, sei der Skoda nicht mehr dort gewesen. Vermutlich mit Hilfe des Autokennzeichens – die Meldung der Polizei lässt das offen – wurde der Gesuchte in seiner Wohnung in Köthen gefunden.

„Der Motor war noch warm und die Beamten nahmen deutlichen Alkoholgeruch bei ihm wahr“, so die Polizei weiter. Während sich der 51-Jährige der Abnahme einer Blutprobe unterziehen musste, habe er die Beamten beleidigt und bedroht und Widerstand geleistet, wobei ein Beamter leicht verletzt worden sei.