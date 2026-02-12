Der HFC soll sich nach wenigen Monaten vom Kaufmännische Leiter trennen wollen. Eigentlich sollte er den Klub auf eine neue Stufe heben. Was ist da schiefgelaufen?

Steht Finanzchef Robert Marien beim Halleschen FC vor dem Aus?

Halle/MZ. - Die Beziehung begann mit großen Vorschusslorbeeren. Robert Marien bringe die „idealen Voraussetzungen mit, um die wirtschaftliche und organisatorische Basis des Halleschen FC weiter zu stärken“, teilte der Fußball-Regionalligist im vergangenen Mai mit, als der inzwischen 45-jährige als neuer Finanzchef vorgestellt wurde. Und Marien selbst bescheinigte dem HFC „großes Potenzial“.