Abfahrtsolympiasiegerin Breezy Johnson erlebt einen emotionalen Tag. Nach ihrem Sturz im Super-G erwartet sie ihr Partner mit einem Verlobungsring. Sogar Superstar Taylor Swift ist begeistert.

Cortina d'Ampezzo - Besonders prominente Gratulantin für Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson: Popstar Taylor Swift höchstpersönlich meldete sich nach der Verlobung der Skirennfahrerin zu Wort. „Herzlichen Glückwunsch“, kommentierte die Sängerin unter einem Instagram-Foto, das Johnson mit ihrem zukünftigen Ehemann Connor Watkins zeigt.

Doch Swift beließ es nicht bei ein paar netten Worten. Sie zitierte eine Zeile aus ihrem Song „The Alchemy“ – eigentlich geschrieben mit Blick auf ihren Verlobten Travis Kelce und dessen letzten Super-Bowl-Triumph: „Wo ist die Trophäe? Er kommt einfach auf mich zugerannt.“ Damit spielte sie augenzwinkernd auf das glückliche Paar und den besonderen Moment an.

Auch Lindsey Vonn gratuliert

Damit hatte Johnsons Tag nach dem Sturz im olympischen Super-G von Cortina d'Ampezzo doch noch ein gutes Ende. „Hey Leute... das ist Connor! Mein Ex-Freund! Und mein jetziger Verlobter!!! Vielen Dank an alle, die diesen Moment möglich gemacht haben. Es war alles, wovon ich jemals geträumt habe. So wie Connor!“, schrieb Johnson nach dem Heiratsantrag im Zielbereich.

Auch Lindsey Vonn meldete sich. Sie sei sehr glücklich für ihre Teamkollegin - „was für eine Woche“.

Auch Brignone freut sich mit

Auch Federica Brignone ließ von der Pressekonferenz aus Glückwünsche ausrichten. „Oh wow“, sagte die Italienerin, als sie von einem Journalisten auf den Heiratsantrag angesprochen wurde. Sie habe vor lauter Interviews gar nichts davon mitbekommen, nachdem sie zuvor zu Super-G-Gold gefahren war.

Johnson war vier Tage nach ihrem Gold-Ritt in der Abfahrt diesmal gestürzt und in den Fangzaun gekracht. Die 30-Jährige blieb allerdings unverletzt und stand wieder auf. Zum Glück. Schließlich wartete im Ziel die schöne Überraschung.