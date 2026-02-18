Zwei von drei Partien des HFC in 2026 wurden bereits abgesagt. Jetzt steht sogar das Heimspiel gegen Greifswald auf der Kippe. Wann eine Entscheidung fallen wird.

Halle/MZ/TG. - Das Auswärtsspiel bei Hertha Zehlendorf? Abgesagt. Das beim FSV Luckenwalde? Ebenfalls. Bislang konnte der Hallesche FC nur eine der drei geplanten Partien in der zweiten Saisonhälfte der Regionalliga ausgetragen, hat mit 1:0 gegen Rot-Weiß Erfurt gewonnen. Das nervt die Fußballprofis, Trainer Robert Schröder und die Verantwortlichen. Und jetzt wackelt sogar das Heimspiel gegen den Greifswalder FC.