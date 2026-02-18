Serhat Polat ist nach seiner Bänderverletzung im Knöchel wieder beim Team des Halleschen FC. Wie der Kreativspieler den erneuten Rückschlag verarbeitet hat.

So hat Serhat Polat nach seiner Bänderverletzung Halt gefunden

Serhat Polat fällt seit Mitte Januar aus, macht aber Fortschritte auf dem Weg zum Comeback.

Halle/MZ. - Serhat Polat hat dieses Gefühl vermisst. Die Kabine, die Gespräche, das Zusammensein mit den Mitspielern. „Es ist ein gutes Gefühl, wenn man wieder Teil des Teams ist“, sagt der Fußballprofi des Halleschen FC, der nach seiner Bänderverletzung seit dieser Woche wieder im Beisein der Mannschaft an der Rückkehr arbeitet.