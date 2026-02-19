Fit durch Bewegung Junger Trainer hält ältere Hallenser mit einem besonderen Sportmix richtig fit
Es muss nicht immer Rehasport, Krankengymnastik oder Stuhltanz sein. Wer auch mit 80 noch fit sein will, kann bei Marcus Eichelmann einen ungewöhnlichen Gesundheitssport machen. Was die Voraussetzungen dafür sind.
19.02.2026, 05:58
Halle (Saale)/MZ. - Das kennt jeder: Hanteln heben oder Bauchmuskeln mit speziellen Übungen stärken. Kann man machen, ist aber irgendwann langweilig. Den Teilnehmern des Kurses „Physio Dance Fit“ wird dagegen nicht langweilig werden.