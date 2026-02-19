Fit durch Bewegung Junger Trainer hält ältere Hallenser mit einem besonderen Sportmix richtig fit

Es muss nicht immer Rehasport, Krankengymnastik oder Stuhltanz sein. Wer auch mit 80 noch fit sein will, kann bei Marcus Eichelmann einen ungewöhnlichen Gesundheitssport machen. Was die Voraussetzungen dafür sind.