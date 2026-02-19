In diesem Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 19. Februar geht um eine Art, die sich gerne schnell vermehrt.

Gar nicht so schädlich für ihr Zuhause sind diese Mitbewohner in Halle

In den Ulmen am Kanal oder am Weg zur Rabeninsel haben es sich diese Mitbewohner gemütlich gemacht.

Halle (Saale)/MZ. - Ein ganzes Jahr, ein ganzer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche, nicht nur angenehme Überraschungen.