In wenigen Tagen wird das Damenmodegeschäft an der Ecke Steinbrücke/Carl-Ritter-Straße in Quedlinburg geschlossen. Keine zwei Wochen später soll hier ein ganz neuer Store eröffnen: Mit neuer Marke und neuem Konzept will „Pretty Nova“ eine ganz neue Zielgruppe erreichen.

Modegeschäft in Quedlinburg schließt – und macht Platz für völlig neues Shopping-Erlebnis

In wenigen Tagen wird das Modegeschäft an der Ecke Steinbrücke/Carl-Ritter-Straße in Quedlinburg geschlossen. Hier entsteht ein ganz neuer Store.

Quedlinburg/MZ. - „Wir schließen – alles muss raus“, steht an Schaufenstern des Ladengeschäfts Ecke Steinbrücke/Carl-Ritter-Straße in Quedlinburg und etwas kleiner darunter: „wegen Renovierung“. Das zweite Damenmodegeschäft, das die Pretty Woman Mode KG im Herbst 2025 hier mit der Übernahme des ehemaligen „Gerry Weber“-Stores eröffnet hatte, ist eine „smarte Übergangslösung“. So hatte es Uta Schmidt, Geschäftsführerin des Unternehmens, das bereits seit 2006 ein Damenmodegeschäft in der Steinbrücke betreibt, von Beginn an angekündigt. Entstehen solle dann etwas ganz Neues.