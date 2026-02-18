Handel in Dessau-Roßlau „Ausverkauf“ und „Wir ziehen um“: Warum das Druschke-Outlet in Dessau in neuen Räumen zu finden ist

Philipp Druschke ist mit seinem vor zwei Jahren in der Dessauer Kavalierstraße eröffneten Outlet umgezogen. Warum es nun in direkter Nachbarschaft zu seinem Hochzeits- und Festhaus zu finden ist, was dort angeboten wird und was aus den früheren von Druschke genutzten Räumlichkeiten wird.