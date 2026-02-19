weather wolkig
Traurige Gewissheit: Das Kaufland im Südstadt Center in Halle schließt endgültig!
Nach einer Betriebsversammlung ist es traurige Gewissheit: Kaufland im Südstadt Center in Halle schließt dauerhaft. Für die Mitarbeiter und Anwohner ist das ein schwerer Schlag. Was bisher bekannt ist.

Von Marvin Matzulla und Annette Herold-Stolze Aktualisiert: 19.02.2026, 12:29
Halle (Saale)/MZ. - Schon am frühen Donnerstagmorgen lag eine eigentümliche Unruhe über dem Südstadt-Center in Halle. Rollwagen klapperten über den Asphalt, Paletten wurden verladen, Mitarbeiter schoben Einkaufswagen voller Ware durch die Hintereingänge und entsorgten allerlei Material aus dem Kaufland. Es wirkt als sei jemand dabei, ein Kapitel abzuwickeln.