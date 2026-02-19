EIL:
Blaulicht-Projekt Wie sich Drohndorfer Kita-Kinder der Arbeit von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst widmen
Im Rahmen eines Blaulicht-Projekts beschäftigen sich die Kinder der Drohndorfer Kita „Bienchen“ mit der Arbeit von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Ihr Weg führt sie dafür auch ins städtische Museum.
19.02.2026, 13:30
Aschersleben/Drohndorf/MZ - Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei – in der Drohndorfer Kita „Bienchen“ dreht sich dieser Tage alles um das Thema Blaulicht. Kinder und Erzieher widmen sich einem gleichnamigen Projekt, das Einsatzkräfte und ihre Arbeit in den Mittelpunkt stellt.