  4. Blaulicht-Projekt: Wie sich Drohndorfer Kita-Kinder der Arbeit von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst widmen

Im Rahmen eines Blaulicht-Projekts beschäftigen sich die Kinder der Drohndorfer Kita „Bienchen“ mit der Arbeit von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Ihr Weg führt sie dafür auch ins städtische Museum.

Von Katrin Wurm 19.02.2026, 13:30
In der Ausstellung im Ascherslebener Museum dürfen die Kinder der Drohndorfer Kita auch mal eine schusssichere Weste anprobieren. Die Schau ist noch bis 22. Februar für große und kleine Besucher geöffnet.
In der Ausstellung im Ascherslebener Museum dürfen die Kinder der Drohndorfer Kita auch mal eine schusssichere Weste anprobieren. Die Schau ist noch bis 22. Februar für große und kleine Besucher geöffnet. (Foto: Frank Gehrmann)

Aschersleben/Drohndorf/MZ - Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei – in der Drohndorfer Kita „Bienchen“ dreht sich dieser Tage alles um das Thema Blaulicht. Kinder und Erzieher widmen sich einem gleichnamigen Projekt, das Einsatzkräfte und ihre Arbeit in den Mittelpunkt stellt.