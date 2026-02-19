weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Fremdeinwirkung ausgeschlossen: Was die Obduktion des in Nessa Verunglückten ergeben hat

Fremdeinwirkung ausgeschlossen Was die Obduktion des in Nessa Verunglückten ergeben hat

35-Jähriger war am Samstag von einem Strohballen erschlagen worden

19.02.2026, 15:26
In der Gerichtsmedizin der Martin-Luther-Universität (Symbolfoto) ist der Leichnam des getöteten Mannes am Donnerstag obduziert worden.
In der Gerichtsmedizin der Martin-Luther-Universität (Symbolfoto) ist der Leichnam des getöteten Mannes am Donnerstag obduziert worden.

Nessa - Der am Samstag in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Nessa ums Leben gekommene Mann ist am Donnerstag obduziert worden. Wie die Polizeiinspektion Halle auf MZ-Anfrage mitteilt, konnte dabei ein Einwirken Dritter ausgeschlossen werden. „Es bleibt demnach dabei, dass der 35-Jährige infolge der Einwirkung des herabfallenden Strohballens ums Leben gekommen ist“, teilt ein Polizeisprecher mit.