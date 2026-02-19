Nessa - Der am Samstag in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Nessa ums Leben gekommene Mann ist am Donnerstag obduziert worden. Wie die Polizeiinspektion Halle auf MZ-Anfrage mitteilt, konnte dabei ein Einwirken Dritter ausgeschlossen werden. „Es bleibt demnach dabei, dass der 35-Jährige infolge der Einwirkung des herabfallenden Strohballens ums Leben gekommen ist“, teilt ein Polizeisprecher mit.