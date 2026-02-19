weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Halloren exportiert in den USA: Trump-Zölle stoppen hallesche Schoko-Firma nicht - Preissenkungen angekündigt

Schokolade wird billiger Halloren will Preise senken - Hallesche Firma expandiert auch in den USA

Der hallesche Schoko-Hersteller verkauft immer mehr Pralinen in den USA. Aufgrund sinkender Kakaopreise will Firmenchef Darren Ehlert jetzt auch die Preise senken.

Von Steffen Höhne Aktualisiert: 19.02.2026, 16:10
Halloren und zwei Schwesterfirmen haben 2025 insgesamt 170 Seecontainer voll mit Schokolade in die USA geliefert.
Halloren und zwei Schwesterfirmen haben 2025 insgesamt 170 Seecontainer voll mit Schokolade in die USA geliefert. Fotomontage: Büttner, IMAGO / Jochen Tack

Halle/MZ. - Halloren-Chef Darren Ehlert befindet sich aktuell in den USA. Er will in den Winterurlaub, ist allerdings auch geschäftlich unterwegs. Denn die Vereinigten Staaten entwickeln sich zu einem immer größeren Absatzmarkt für die hallesche Schokoladen-Firma Halloren.