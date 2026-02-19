Raguhn/MZ. - Dank aufmerksamer Zeugen hat die Polizei in Raguhn einen Dieb stellen können.

Die Zeugen hatten am Mittwoch, 18. Februar, gegen 23 Uhr beobachtet, wie ein Mann in der Raguhner Bahnhofstraße in Raguhn-Jeßnitz mit einem Stein die Scheibe eines Toyota zerstörte, sich so Zugang zum Innenraum verschaffte und ins Fahrzeug stieg. Als der Täter seine „Beobachter“ bemerkte, ergriff er die Flucht in Richtung eines sich in der Nähe befindlichen Supermarktes. Auf seinem Weg dorthin ließ der Mann einen Rucksack mit Arbeitszubehör und persönlichen Gegenständen zurück, den er kurz zuvor aus den Räumlichkeiten einer Firma in der Halleschen Straße entwendet hatte.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen wurde ein 48-jähriger Tatverdächtiger gegen 0.30 Uhr durch Einsatzkräfte in der Gartenstraße gestellt. Dabei konnte Diebesgut aus dem Rucksack bei ihm aufgefunden werden. Die Ermittlungen in diesem Fall wurden noch in der Nacht von der Kriminalpolizei übernommen und dauern an.