Ein neu angeschlossener Herd hat in einer Wohnung in Querfurt für einen Brand gesorgt.

Kleiner Fehler verursacht Feuer in Querfurter Wohnung - Räume nicht mehr bewohnbar

Querfurt. – Am Mittwochabend hat es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Querfurt (Saalekreis) gebrannt, teilt die Polizei mit.

Den Angaben zufolge war zwei Tage zuvor ein Herd angeschlossen worden. Die Sicherung sei nach dem Anschluss deaktiviert geblieben, so die Polizei.

Herd sorgt für Brand in Querfurter Wohnung

Als der Wohnungsinhaber die Sicherung wieder einschaltete, habe er übersehen, dass der Herd noch eingeschaltet war. Dadurch habe sich das Gerät erhitzt und die Küchenzeile in Brand gesetzt.

Das Feuer habe von der Feuerwehr gelöscht werden können. Allerdings sei die gesamte Wohnung derzeit nicht bewohnbar, heißt es weiter.

Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.