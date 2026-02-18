Obwohl der Landkreis Anhalt-Bitterfeld für den Kauf der Anteile an der Helios Klinik Zerbst keinen Kaufpreis zahlen muss, ist die Übernahme alles andere als billig.

Kein Schnäppchen: Kreistag Anhalt-Bitterfeld stimmt zur Übernahme der Helios Klinik in Zerbst ab

Zum 1. März will der Landkreis Anhalt-Bitterfeld die Helios Klinik in Zerbst in seine Trägerschaft übernehmen.

Köthen/MZ. - Am Donnerstag werden zunächst der Kreis- und Finanzausschuss und anschließend der Kreistag von Anhalt-Bitterfeld zur Übernahme der Helios Klinik Zerbst in die Trägerschaft des Landkreises beraten und befinden. Eile ist geboten, denn am 28. Februar endet das eigentlich bereits für den 19. Dezember letzten Jahres angekündigte Engagement eines der größten deutschen Gesundheitsunternehmen.