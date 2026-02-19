EIL:
Folgenreiche Kollision im Burgenlandkreis Wie es der schwerstverletzten Person nach dem Unfall bei Weißenfels geht
Ein schwerer Unfall im Weißenfelser Ortsteil Wengelsdorf im Burgenlandkreis hatte am Dienstagmorgen über mehrere Stunden eine Straße lahmgelegt. Jetzt hat die Polizei neue Details zu den Folgen der Kollision genannt.
Aktualisiert: 19.02.2026, 12:29
Weißenfels/MZ - Nach einem schweren Unfall im Weißenfelser Ortsteil Wengelsdorf (Burgenlandkreis) am Dienstagmorgen hat die Polizei am Donnerstag weitere Details zu der Kollision bekannt gegeben.