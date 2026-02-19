Über die Straßen laufende Rehe haben am Mittwoch in Dessau einen Unfall verursacht.

In der Wasserstadt in Dessau hat es einen Wildunfall gegeben, dem ein Auffahrunfall folgte.

Dessau/MZ. - Zu einem Auffahrunfall mit hohem Sachschaden ist es am Mittwoch, 18. Februar, in der Wasserstadt gekommen.

Der 24-jährige Fahrer eines Lkw-Streufahrzeuges der Marke brac hatte gegen 6.30 Uhr die Wasserstadt in Richtung Wall befahren, als auf Höhe des Diepolds mehrere Rehe die Fahrbahn von rechts nach links querten, so dass er bremsen musste. Trotzdem konnte er eine Kollision mit einem Reh nicht vermeiden.

Ein hinter ihm fahrender 61-jähriger Fahrer eines Renault bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Lkw auf. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 16.000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt. Das Reh verschwand von der Unfallstelle.