  Landleben im Kreis Wittenberg: „Ich bin ein Trebitzer Urgestein": Ex-Bürgermeisterin Roswitha Reinhardt über neue Zeiten auf dem Land

Wie steht es um die Dorfgemeinschaft in Trebitz? Roswitha Reinhardt blickt auf Engagement und Traditionen – und erklärt, warum sie der rauer gewordenen Kommunalpolitik den Rücken gekehrt hat.

Von Lea Fischer 19.02.2026, 11:23
Die ehemalige Trebitzer Bürgermeisterin Roswitha Reinhardt ist 75 geworden.
Die ehemalige Trebitzer Bürgermeisterin Roswitha Reinhardt ist 75 geworden. (Foto: Lea Fischer)

Trebitz/MZ. - Roswitha Reinhardt kommt aus dem Backen nicht mehr heraus: Für ihren 75. Geburtstag am Donnerstag hat die Trebitzerin bereits einen Bienenstich und einen Mohnkuchen vorbereitet. Und das so kurz nach Karneval – am vergangenen Wochenende erst stand sie in der Küche und backte Pfannkuchen. Der Karneval ist nicht nur für Trebitz eine wichtige Tradition, sondern auch für Reinhardt selbst. „Ich bin an einem Rosenmontag geboren“, sagt die ehemalige Bürgermeisterin. „Vielleicht bin ich deshalb so geworden, wie ich bin.“