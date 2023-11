Der Familienbetrieb Druschke kam aus dem Mansfelder Land und öffnete 1933 in Dessau sein erstes Geschäft für Konfektionsbeleidung. Wann und wie in dem ausschließlichen Herrenausstatter neue Sortimente einzogen und wie sich heute nach wirtschaftlichen Turbulenzen das Haus für Hochzeits- und Festmode aufstellt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/mz. - Genau 90 Jahre ist es her, dass sich in der Wallstraße 40 zum ersten Mal die Türen öffneten für ein neues Bekleidungsgeschäft in Dessau. Auf zwei Etagen bot Einzelhändler Herbert Druschke jetzt seine Waren in der damaligen Anhaltischen Landeshauptstadt zum Kauf an: Im Erdgeschoss Herren-, Knaben- und Kinderbekleidung, im ersten Stockwerk dazu noch Sportbekleidung.