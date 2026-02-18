Der Sport spielt im Leben von Franziska Hildebrand noch immer eine große Rolle. Die ehemalige Biathlon-Weltmeisterin aus Köthen fiebert bei Olympia als Fan mit. Was bringt die deutsche Zukunft?

„Wehmut kommt nicht auf“ - So fiebert Franziska Hildebrand bei den Olympischen Spielen mit

Auch als Mutter ist die ehemalige Weltmeisterin Franziska Hildebrand aus Köthen in Sachsen-Anhalt dem Biathlon eng verbunden.

Halle/Ruhpolding. - Wenn in diesen Tagen die olympischen Biathlonrennen aus Antholz über den Bildschirm laufen, macht es sich Franziska Hildebrand auf dem Sofa gemütlich. Natürlich stilecht in einer dunklen Steppweste vom Team Deutschland und mit einer Schwarz-Rot-Gold gestreiften Mütze auf dem Kopf. Im Hintergrund einige Memorabilia ihrer persönlichen Olympia-Erfahrungen. So zumindest zeigt sich die 38-Jährige bei Instagram. „Wehmut“, sagt die ehemalige Biathletin aus Köthen aber, „kommt nicht auf“.