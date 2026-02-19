weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Interview mit Reiner Haseloff und Nico Elsner Haseloff zieht Bilanz: „Man muss Wittenberger sein!“

Der Wittenberger Reiner Haseloff blickt umfassend und offen auf seine Zeit als Ministerpräsident zurück - auf Flut, Flüchtlinge und Corona. Er verrät, was er im Landtag für die Stickstoffwerke und den Uni-Standort Wittenberg noch erreichen will - und wie seine Beziehung zu Merkel, Scholz und Bundeskanzler Friedrich Merz ist.

Aktualisiert: 19.02.2026, 10:55
Reiner Haseloff und Nico Elsner auf dem Marktplatz ihrer Heimatstadt Wittenberg. Nach seinem Rücktritt als Ministerpräsident ist Haseloff jetzt wieder einfacher Landtagsabgeordneter für Wittenberg. 
Reiner Haseloff und Nico Elsner auf dem Marktplatz ihrer Heimatstadt Wittenberg. Nach seinem Rücktritt als Ministerpräsident ist Haseloff jetzt wieder einfacher Landtagsabgeordneter für Wittenberg.  (Foto: Thomas Klitzsch)

Wittenberg/MZ. - Nach seinem Rücktritt vom Amt des Ministerpräsidenten spricht Reiner Haseloff (72) mit der MZ über Erfolge, über Ziele – und darüber, warum aus seiner Sicht unbedingt ein Wittenberger die Region im Landtag vertreten sollte: Nico Elsner (25). Die CDU-Politiker haben mit Thomas Liersch gesprochen, Redaktionsleiter im Landkreis Wittenberg.